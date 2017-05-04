Двое николаевских полицейских попались на взятке
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. 3 мая следователями прокуратуры Николаевской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Николаевской области Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения неправомерной выгоды в размере 1 тыс. 500 гривен задержали двух работников Корабельного отдела полиции Николаева - начальника сектора превенции и работника этого сектора. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
“Правоохранители в течение трех месяцев требовали и получали неправомерную выгоду от местного предпринимателя за не препятствование его предпринимательской деятельности. Во время очередной передачи денег правоохранители были задержаны работниками прокуратуры в порядке ст.208 УПК Украины”, — сообщили в ведомстве.
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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании в отношении них меры пресечения.
Проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения. Проверяется их причастность к другим фактам вымогательства неправомерной выгоды.