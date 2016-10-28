Двоє людей загинули внаслідок пожежі на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Миколаївщині двоє осіб загинуло внаслідок пожежі у літній кухні, яка пристосована під житло. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, 28 жовтня о 03:25 до рятувальників надійшло повідомлення про виникнення пожежі у літній кухні, яка пристосована під житло, по вул. Гагаріна с. Секретарка Кривоозерського району.
Зі слів сусідів з’ясовано, що в будівлі мешкають двоє пенсіонерів і вони, ймовірно, знаходяться в приміщенні. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в кімнаті тіла двох загиблих, 1951 р.н. та 1942 р.н. О 04:44 пожежу локалізовано та о 05:30 ліквідовано на площі 42 кв.м.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.