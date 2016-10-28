Два человека погибли в результате пожара в Николаевской области

Так, 28 октября в 03:25 к спасателям поступило сообщение о возникновении пожара в летней кухне, которая приспособлена под жилье, по ул. Гагарина с. Секретарка Кривоозерского района.

По словам соседей установлено, что в здании проживают двое пенсионеров и они, вероятно, находятся в помещении. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в комнате тела двух погибших, 1951 г.р. и 1942 г.р. В 4:44 пожар локализовали и в 05:30 ликвидировали на площади 42 кв.м.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.