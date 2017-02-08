Двоє людей загинули внаслідок пожежі на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Під час ліквідації пожежі у житловому будинку на Луганщині, рятувальники виявили тіла двох громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Луганської області.
Сьогодні, 8 лютого о 08:34 до рятувальників надійшло повідомлення, що з житлового будинку, який розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. Спортивна – йде дим.
По прибуттю вогнеборців на місце події, було встановлено, що частина будівлі вже охоплена вогнем. Під час розвідки, ланкою газодимозахисної служби було виявлено тіла двох громадян.
Бійці ДСНС локалізували пожежу на площі 70 кв.м. о 09:23 та ліквідували - о 10:05. Вогнем знищено дах, стелю та підлогу на площі 35 кв.м.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки.
Як повідомляв УНН, 6 лютого на території школи Черкащини сталась пожежа.