Два человека погибли в результате пожара в Луганской области

Сегодня, 8 февраля в 08:34 спасателям поступило сообщение, что из жилого дома, который расположен по адресу: г. Лисичанск, ул. Спортивная - идет дым.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что часть здания уже охвачена огнем. Во время разведки, звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух граждан.

Бойцы ГосЧС локализовали пожар на площади 70 кв.м. в 09:23 и ликвидировали - в 10:05. Огнем уничтожена крыша, потолок и пол на площади 35 кв.м.

Предполагаемая причина пожара короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал УНН, 6 февраля на территории школы Черкасской области произошел пожар.