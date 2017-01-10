Двоє людей загинули внаслідок ДТП в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Подія сталася 10 січня близько 11:45 на мосту на вулиці Дерев’янка.
Рухаючись з боку вулиці Балакірєва в напрямку Сумської, 38-річний водій “ЗАЗ сенс” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. При цьому він зіткнувся із автомобілем “ЗІЛ” під керуванням 61-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку. В попутному напрямку за “ЗІЛом” рухався автомобіль “Хонда цивік” під керуванням 44-річного водія, який також врізався у “ЗІЛ”.
Внаслідок зіткнення загинули водій "ЗАЗ сенс" та жінка, віком близько 45 років. До лікарні доставлений водій "ЗІЛу“з закритою черепно-мозковою травмою, забиттями тіла. Водій “Хонди” не постраждав.
На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.