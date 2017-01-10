Два человека погибли в результате ДТП в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Харькове в результате ДТП погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Событие произошло 10 января около 11:45 на мосту на улице Деревянко.
Двигаясь со стороны улицы Балакирева в направлении Сумской, 38-летний водитель "ЗАЗ сенс" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом он столкнулся с автомобилем "ЗИЛ" под управлением 61-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В попутном направлении за "ЗИЛом" двигался автомобиль "Хонда Цивик" под управлением 44-летнего водителя, который также врезался в "ЗИЛ".
В результате столкновения погибли водитель "ЗАЗ сенс" женщина в возрасте около 45 лет. В больницу доставлен водитель "ЗИЛа" с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами тела. Водитель "Хонды" не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.