Двоє людей загинули внаслідок ДТП на Черкащині

Сьогодні, 28 грудня о 2:51 на 207 км траси Київ-Одеса автомобіль Iveco потрапив до дорожньо-транспортної пригоди.

За попередніми даними водій не справився із керуванням внаслідок чого його автомобіль пробив відбійник та злетів з моста. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, які на час пригоди перебували в салоні транспортного засобу.

Одразу після отримання інформації на місце ДТП прибули рятувальники і за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованого пасажира та передали його до рук лікарів швидкої медичної допомоги.