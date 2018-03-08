Двоє людей загинули від отруєння чадним газом на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні, у приватному житловому будинку в селі Приютівка Олександрійського районі троє осіб отруїлися чадним газом. Про це повідомила прес-служба ДСНС в Кіровоградській області, передає УНН.
Згідно з інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще одного чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Олександрійської районної лікарні. Ознак пожежі не виявлено.
Підрозділи Управління ДСНС в області не залучались. Обставини події та остаточна причина смерті чоловіків з’ясовуються фахівцями.
Нагадаємо, у житловому будинку у Львові виявили тіла трьох осіб. За попередньою версією - люди загинули від отруєння чадним газом.