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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30570 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45462 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49974 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100117 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89680 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Два человека погибли от отравления угарным газом в Кировоградской области

Два человека погибли от отравления угарным газом в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10502 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня, в частном жилом доме в селе Приютовка Александрийского районе три человека отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС в Кировоградской области, передает УНН.

Согласно информации, в результате происшествия два человека погибли, еще один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы. Признаков пожара не обнаружено.

Подразделения Управления ГоСЧС в области не привлекались. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами.

Напомним, в жилом доме во Львове обнаружили тела трех человек. По предварительной версии - люди погибли от отравления угарным газом.

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