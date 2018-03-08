Два человека погибли от отравления угарным газом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня, в частном жилом доме в селе Приютовка Александрийского районе три человека отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС в Кировоградской области, передает УНН.
Согласно информации, в результате происшествия два человека погибли, еще один мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы. Признаков пожара не обнаружено.
Подразделения Управления ГоСЧС в области не привлекались. Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами.
Напомним, в жилом доме во Львове обнаружили тела трех человек. По предварительной версии - люди погибли от отравления угарным газом.