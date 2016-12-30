Двоє людей загинули під час пожежі на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У місті Покров внаслідок пожежі в п'ятиповерхівці загинули двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.
Вчора, 29 грудня о 23:36 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в однокімнатній квартирі на 5 поверсі п’яти поверхового житлового будинку по вулиці Л.Чайкіної.
По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що в кімнаті та коридорі горять побутові відходи, які були розкидані по всій квартирі. Під час гасіння в кімнаті рятувальники виявили тіла двох осіб: власника квартири 1960 р.н. та невідому жінку.
О 02:30 пожежа була ліквідована. Площа пожежі 20м2, вогнем знищено особисті речі (одяг), ковдра на підлозі, вхідні двері, купа побутового сміття та речей. Причина пожежі та збитки встановлюються.