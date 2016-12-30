Два человека погибли во время пожара в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В городе Покров в результате пожара в пятиэтажке погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Днепропетровской области.
Вчера, 29 декабря в 23:36 к спасателям поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 5 этаже пяти этажного жилого дома по улице Л.Чайкиной.
По прибытию на место пожара было установлено, что в комнате и коридоре горят бытовые отходы, которые были разбросаны по всей квартире. Во время тушения в комнате спасатели обнаружили тела двух человек: владельца квартиры 1960 г.р. и неизвестную женщину.
В 02:30 пожар был ликвидирован. Площадь пожара 20м2, огнем уничтожены личные вещи (одежда), одеяло на полу, входные двери, куча бытового мусора и вещей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.