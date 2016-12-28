Двоє людей постраждали внаслідок ДТП на Волині

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Волинській області на автодорозі поблизу селища Луків автомобіль Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою “КамАЗ”, внаслідок ДТП двоє волинянин потрапили у лікарню. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Волинської області.

За кермом Mercedes Sprinter перебував 44-річний житель Луцького району. Керуючи автомобілем водій, ймовірно, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою “КамАЗ”, під керуванням 57-річного ковельчанина.

Внаслідок зіткнення водій Mercedes Sprinter отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Пасажира транспортного засобу, 23-річного жителя Локачинського району, госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні. Медики діагностували у нього закриту черопно-мозкову травму, відкритий перелом лівого передпліччя.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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