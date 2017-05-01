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Двоє людей постраждали під час масових заходів у Херсоні

Київ • УНН

 • 8996 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні у Херсоні відбулись два масових заходи. О 9:30 на площі біля обласного драмтеатру відбувся мітинг, у якому взяли участь понад 100 осіб. Ще один мітинг відбувся у парку Слави. На заході були присутні близько 300 людей. Під час проведення першого заходу відбулась спроба відібрати червоний прапор у мітингувальника. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції області.

Двоє людей постраждали під час масових заходів у Херсоні

Під час другого заходу стався словесний конфлікт, який переріс у декілька сутичок. Вони були локалізовані працівниками поліції.

“Наразі до Херсонського відділу поліції звернулися два чоловіка із заявами про отримання тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація — ст.125 КК України „Умисне легке тілесне ушкодження“. Декілька громадян доставили до поліції”, — йдеться у повідомленні.

Проводяться заходи для встановлення всіх обставин події.

Також до Херсонського відділу поліції поступила інформація про те, що невідомі громадяни розбили вікна та закидали димовими шашками приміщення офісу політичної партії. Ніхто з громадян не постраждав. Попередня правова кваліфікація — ст.296 КК України “Хуліганство”.

Крім цього, до чергової частини ГУНП поступили повідомлення з обласних управлінь ДСНС та СБУ щодо отримання електронних листів про замінування двох ТРЦ. Проте ці повідомлення виявилися хибними.

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