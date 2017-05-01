Два человека пострадали во время массовых мероприятий в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня в Херсоне состоялись два массовых мероприятия. В 9:30 на площади возле областного драмтеатра состоялся митинг, в котором приняли участие более 100 человек. Еще один митинг состоялся в парке Славы. На мероприятии присутствовало около 300 человек. Во время проведения первого мероприятия состоялась попытка отобрать красный флаг в митингующих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Во время второго мероприятия произошел словесный конфликт, который перерос в несколько столкновений. Они были пресечены работниками полиции.
“Сейчас в Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация — ст.125 УК Украины „Умышленное легкое телесное повреждение“. Несколько граждан доставили в полицию”, — говорится в сообщении.
Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Также в Херсонский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация — ст.296 УК Украины “Хулиганство”.
Кроме этого, в дежурную часть ГУНП поступили сообщения из областных управлений ГСЧС и СБУ о получении электронных писем о заминировании двух ТРЦ. Однако эти сообщения оказались ложными.