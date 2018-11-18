Двоє легіонерів покинули стан київського ФК “Арсенал”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сербський захисник Марко Ніколіч та його хорватський колега по амплуа Іван Борна Єліч Балта завершили свої виступи в поточному сезоні 2018/19 за ФК “Арсенал-Київ”. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
Обидва футболісти залишили розташування клубу за домовленістю сторін без якихось до нього претензій.
У нинішньому сезоні 20-річний Марко Ніколіч провів 4 гри в УПЛ (241 хвилина), отримав 2 попередження і відіграв 4 гри за U-21. 26-річний Балта провів також 4 гри в УПЛ (343 хвилини), 2 попередження і 1 матч за U-21.
Додамо, що після 15 турів “Арсенал” з 7 очками знаходиться на останньому щаблі таблиці.