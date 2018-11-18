Двое легионеров покинули стан киевского ФК "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сербский защитник Марко Николич и его хорватский коллега по амплуа Иван Борна Елич Балта завершили свои выступления в текущем сезоне 2018/19 за ФК “Арсенал-Киев”. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Оба футболиста покинули расположение клуба по договоренности сторон без каких-либо к нему претензий.
В нынешнем сезоне 20-летний Марко Николич провел 4 игры в УПЛ (241 минута), получил 2 предупреждения и сыграл 4 игры за U-21. 26-летний Балта провел также 4 игры в УПЛ (343 минуты), 2 предупреждения и 1 матч за U-21.
Добавим, что после 15 туров “Арсенал” с 7 очками находится на последней ступени таблицы.