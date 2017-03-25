Двоє киян намагались підкупити слідчого поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прокуратура затримала двох молодиків, які намагалися підкупити слідчого столичної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Правоохоронці на гарячому затримали двох молодиків, які намагались через оперуповноваженого Дарницької поліції вирішити за “винагороду” питання зі слідчим цього ж управління поліції щодо закриття кримінального провадження, фігурантом якого є один з затриманих.
Як виявилося, один з чоловіків фігурує в справі щодо незаконного виготовлення та зберігання наркотичних речовин. Тож з метою уникнення відповідальності за цей злочин, молодик вирішив залагодити це питання з слідчим, запропонувавши йому через іншого поліцейського хабар у 300 доларів США.
Однак незаконна пропозиція була відхилена та належним чином задокументована.
Наразі хабародавці затримані та прокурором готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів.
Дії чоловіків кваліфіковано за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України як підбурювання до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, начальника Держгеокадастру в Луганській області затримали на хабарі в 40 тис. грн.