Двое киевлян пытались подкупить следователя полиции

Правоохранители с поличным задержали двух молодых людей, которые пытались через оперуполномоченного Дарницкого полиции решить за "вознаграждение" вопрос со следователем этого же управления полиции по закрытию уголовного производства, фигурантом которого является один из задержанных.

Как оказалось, один из мужчин фигурирует в деле о незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ. Поэтому с целью избежания ответственности за это преступление, молодой человек решил уладить этот вопрос со следователем, предложив ему через другого полицейского взятку в 300 долларов США.

Однако незаконная предложение было отклонено и должным образом задокументировано.

Сейчас взяткодатели задержаны и прокурором готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения.

Действия мужчин квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины как подстрекательство к даче взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, начальника Держгеокадастру в Луганской области задержали на взятке в 40 тыс. Грн.