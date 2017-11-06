Двоє хокеїстів збірної України продовжать кар'єру в чемпіонаті Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишні хокеїсти Донбасу Микита Буценко та Володимир Алексюк поповнили ряди румунського ХК "Прогим", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Хокеїсти приєднаються в команді до цілої української плеяди, а саме: захисників Володимира Романенка та Руслана Борисенка і нападників Павла Борисенка, Сергія Черненка, Віталія Кириченка і Дмитра Німенка.
Примітно, що "Прогим" має 19 очок і займає 2-й рядок із 6-ти в чемпіонаті Румунії.
Зауважимо, що Буценко став одним із кращих бомбардирів "жовто-блакитної" команди на домашньому чемпіонаті світу у Дивізіоні ІА, що проходив у Києві. На рахунку хокеїста були закинуті дві шайби.