Двое хоккеистов сборной Украины продолжат карьеру в чемпионате Румынии

Хоккеисты присоединятся в команде до целой украинской плеяды, а именно: защитников Владимира Романенко и Руслана Борисенко и нападающих Павла Борисенко, Сергея Черненко, Виталия Кириченко и Дмитрия Нименко.

Примечательно, что "Проги" имеет 19 очков и занимает 2-ю строчку с 6-ти в чемпионате Румынии.

Заметим, что Буценко стал одним из лучших бомбардиров "желто-голубой" команды на домашнем чемпионате мира в Дивизионе ИА, который проходил в Киеве. На счету хоккеиста были заброшены две шайбы.