Двое хоккеистов сборной Украины продолжат карьеру в чемпионате Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бывшие хоккеисты Донбасса Никита Буценко и Владимир Алексюк пополнили ряды румынского ХК "Проги", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Хоккеисты присоединятся в команде до целой украинской плеяды, а именно: защитников Владимира Романенко и Руслана Борисенко и нападающих Павла Борисенко, Сергея Черненко, Виталия Кириченко и Дмитрия Нименко.
Примечательно, что "Проги" имеет 19 очков и занимает 2-ю строчку с 6-ти в чемпионате Румынии.
Заметим, что Буценко стал одним из лучших бомбардиров "желто-голубой" команды на домашнем чемпионате мира в Дивизионе ИА, который проходил в Киеве. На счету хоккеиста были заброшены две шайбы.