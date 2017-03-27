Двоє харківських поліцейських пограбували померлого

У грудні 2016 року поліцейські приїхали за викликом до квартири, де власною смертю помер 79-річний чоловік. Скориставшись тим, що рідні дідуся знаходились у пригніченому стані та не стежили за сторонніми у квартирі, поліцейські витягли із верхнього одягу померлого ключі від його квартири та мобільний телефон.

Того ж дня правоохоронці прийшли до квартири померлого і вкрали телевізор, 800 грн та ключі від автомобіля Рено.

Трохи згодом, старший сержант викрав і автівку разом із документами.

Старшому сержанту оголошено підозру за ч.1, 3 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст. 289 (крадіжка за попередньою змовою групою осіб, поєднана із проникнення до житла, викрадення та привласнення офіційних документів, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене із проникненням до приміщення) КК України.

Старшому лейтенанту інкримінують вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням до житла (ч.3 ст.185 КК України).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення поліцейських від займаних посад.

Як повідомляв УНН, чоловіка із револьвером затримали біля дитячого майданчику у Києві.