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Двое харьковских полицейских ограбили умершего

Двое харьковских полицейских ограбили умершего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Старший сержант и старший лейтенант полиции Харьковской области вытащили из кармана умершего мужчины ключи от квартиры и обокрали квартиру, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

В декабря 2016 года полицейские приехали по вызову в квартиру, где собственной смертью умер 79-летний мужчина. Воспользовавшись тем, что родные дедушки находились в подавленном состоянии и не следили за посторонними в квартире, полицейские извлекли из верхней одежды умершего ключи от его квартиры и мобильный телефон.

В тот же день правоохранители пришли в квартиру умершего и украли телевизор, 800 грн и ключи от автомобиля Рено.

Чуть позже, старший сержант похитил и машину вместе с документами.

Старшему сержанту объявлено подозрение по ч.1, 3 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст. 289 (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновение в жилище, похищение и присвоение официальных документов, незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение) УК Украины.

Старшему лейтенанту инкриминируют совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище (ч.3 ст.185 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, мужчины с пистолетом задержали у детской площадки в Киеве.

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