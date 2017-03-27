Двое харьковских полицейских ограбили умершего

В декабря 2016 года полицейские приехали по вызову в квартиру, где собственной смертью умер 79-летний мужчина. Воспользовавшись тем, что родные дедушки находились в подавленном состоянии и не следили за посторонними в квартире, полицейские извлекли из верхней одежды умершего ключи от его квартиры и мобильный телефон.

В тот же день правоохранители пришли в квартиру умершего и украли телевизор, 800 грн и ключи от автомобиля Рено.

Чуть позже, старший сержант похитил и машину вместе с документами.

Старшему сержанту объявлено подозрение по ч.1, 3 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст. 289 (кража по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновение в жилище, похищение и присвоение официальных документов, незаконное завладение транспортным средством, совершенное с проникновением в помещение) УК Украины.

Старшему лейтенанту инкриминируют совершение кражи, соединенной с проникновением в жилище (ч.3 ст.185 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об отстранении полицейских от занимаемых должностей.

Как сообщал УНН, мужчины с пистолетом задержали у детской площадки в Киеве.