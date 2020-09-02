Двоє гравців збірної Іспанії заразилися коронавірусом перед матчем з Україною

Спочатку Мікель Оярсабаль, який представляє “Реал Сосьєдад”, здав позитивний тест на коронавірус. Другим виявився Адама Траоре. У гравця “Вулверхемптона” був виявлений коронавірус в ході тестування в Англії.

Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено із “Вільяреалу”.

Примітно, що Траоре протягом минулого сезону у “Вулверхемптоні” забив шість голів і віддав 12 результативних передач в 54 матчах у всіх турнірах. За збірну Іспанії вихованець “Барселони” поки не встиг дебютувати.

Зауважимо, третього вересня Іспанія зіграє проти Німеччини в Штутгарті, а шостого вересня зустрінеться з Україною в Лізі націй.