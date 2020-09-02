Двое игроков сборной Испании заразились коронавирусом перед матчем с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сборная Испании по футболу потерпела кадровые потери перед матчем с Украиной в Лиге наций - два игрока заразились коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на "Marca".
Сначала Микель Оярсабаль, который представляет “Реал Сосьедад”, сдал положительный тест на коронавирус. Вторым оказался Адама Траоре. У игрока “Вулверхэмптона” был обнаружен коронавирус в ходе тестирования в Англии.
Вместо Оярсабаля в сборную уже успели вызвать Жерара Морено с “Вильярреала”.
Примечательно, что Траоре в течение прошлого сезона в “Вулверхэмптон” забил шесть голов и отдал 12 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. За сборную Испании воспитанник “Барселоны” пока не успел дебютировать.
Заметим, третьего Сентября Испания сыграет против Германии в Штутгарте, а шестого сентября встретится с Украиной в Лиге наций.