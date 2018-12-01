Двоє гравців "Шахтаря" потрапили у символічну збірну туру Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Авторитетний портал WhoScored оприлюднив свій варіант найкращої команди за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.

Місце у списку кращих знайшлося оборонцю Ісмаїілі, який з 9,0 балами посів позицію лівого оборонця. Оцінка бразильця стала кращою серед усіх оборонців топ-команди.

Натомість Тайсон отримав найбільшу оцінку серед усієї символічної збірної — 10, обігнавши навіть Ліонеля Мессі (9,5).

До вашої уваги інші учасники топ-команди: Куртуа, Мата (“Брюгге” 7,7), Кулібалі (7,8), Мілітао (7,9), Корне (9,5), Хамшик (8,5), Кімміх (8,5) і Тадіч (8,6).

Зазначимо, що Тайсон відзначився двома голами і гольовим пасом у матчі з “Хоффенхаймом” (3:2).

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