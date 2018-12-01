Двое игроков "Шахтера" попали в символическую сборную тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Авторитетный портал WhoScored обнародовал свой вариант лучшей команды по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН.
Место в списке лучших нашлось защитнику Исмаиили, который с 9,0 баллами занял позицию левого защитника. Оценка бразильца стала лучшей среди всех защитников топ-команды.
Зато Тайсон получил наибольшую оценку среди всей символической сборной — 10, обогнав даже Лионеля Месси (9,5).
Вашему вниманию другие участники топ-команды: Куртуа, Хуан Мата (“Брюгге” 7,7), Кулибали (7,8), Милитао (7,9), Корне (9,5), Гамшик (8,5), Киммо (8,5) и Тадич (8,6).
Отметим, что Тайсон отметился двумя голами и голевым пасом в матче с “Хоффенхаймом” (3:2).