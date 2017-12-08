Двоє футболістів "Динамо" увійшли до збірної туру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За підсумками голосування на сайті УЄФА двоє представників київського "Динамо" потрапили до символічної збірної тижня Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт організації.
Захисник "Динамо" Микола Морозюк, який в матчі з "Партизаном" відзначився голом і двома гольовими передачами і форвард Жуніор Мораес, який оформив хет-трик, увійшли до топ-11 гравців.
Примітно, що до збірної також потрапили два представника ФК "Атлетік", які допомогли клубу з Більбао вибити з Ліги Європи "Зорю".
Повний список футболістів з топ-11:
Еріч ("Астана"), Дебюші ("Арсенал"), Папаяннопулос ("Естерсунд"), Анічич ("Астана"), Морозюк ("Динамо") – Уолкотт ("Арсенал"), Вілшер ("Арсенал"), Рауль Гарсія ("Атлетік"), Лукман ("Евертон") – Адуріс ("Атлетік"), Мораес ("Динамо").
Нагадаємо, що Мораєс став претендентом на звання кращого футболіста туру Ліги Європи.