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Двоє футболістів "Динамо" увійшли до збірної туру Ліги Європи

Двоє футболістів "Динамо" увійшли до збірної туру Ліги Європи

Київ • УНН

 • 21361 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За підсумками голосування на сайті УЄФА двоє представників київського "Динамо" потрапили до символічної збірної тижня Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт організації.

Захисник "Динамо" Микола Морозюк, який в матчі з "Партизаном" відзначився голом і двома гольовими передачами і форвард Жуніор Мораес, який оформив хет-трик, увійшли до топ-11 гравців.

Примітно, що до збірної також потрапили два представника ФК "Атлетік", які допомогли клубу з Більбао вибити з Ліги Європи "Зорю".

Повний список футболістів з топ-11:

Еріч ("Астана"), Дебюші ("Арсенал"), Папаяннопулос ("Естерсунд"), Анічич ("Астана"), Морозюк ("Динамо") – Уолкотт ("Арсенал"), Вілшер ("Арсенал"), Рауль Гарсія ("Атлетік"), Лукман ("Евертон") – Адуріс ("Атлетік"), Мораес ("Динамо").

Нагадаємо, що Мораєс став претендентом на звання кращого футболіста туру Ліги Європи. 

Українські Національні Новини

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