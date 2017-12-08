Двое футболистов "Динамо" вошли в сборную тура Лиги Европы

Защитник "Динамо" Николай Морозюк, который в матче с "Партизаном" отметился голом и двумя голевыми передачами и форвард Жуниор Мораес, который оформил хет-трик, вошли в топ-11 игроков.

Примечательно, что в сборную также попали два представителя ФК "Атлетик", которые помогли клуба из Бильбао выбить из Лиги Европы "Зарю".

Полный список футболистов из топ-11:

Ерич ("Астана"), Дебюши ("Арсенал"), Папаяннопулос ("Эстерсунд"), Аничич ("Астана"), Морозюк ("Динамо") - Уолкотт ("Арсенал"), Уилшир ("Арсенал"), Рауль Гарсия ("Атлетик"), Лукман ("Эвертон") - Адурис ("Атлетик"), Мораес ("Динамо").

Напомним, что Мораес стал претендентом на звание лучшего футболиста тура Лиги Европы.