Двоє футболістів "Динамо" покинули розташування збірної України

Не зможе допомогти збірній Віталій Буяльський. Півзахисник “Динамо” розтягнув гомілковий м’яз у матчі Ліги Європи з “Яблунцем”. На відновлення, за оцінкою лікарів, знадобиться від 10-ти до 14 днів. Відтак спортсмен прибув до готелю “Alfavito” зі знімками ушкоджених м’язів. Поспілкувавшись з головним тренером та лікарями, хавбек залишив розташування збірної, щоби продовжити лікування.

Слідом за Буяльським змушений залишити розташування збірної одразу ж після прибуття ще один київський “динамівець” — Артем Бєсєдін. В нападника — запалення ахіллового сухожилля, лікування якого не дозволяє нападнику бути готовим до матчу з Чехією.

Травмованого форварда замінить колега по амплуа — досвідчений Артем Кравець, на рахунку якого 21 гра та 8 забитих м’ячів за національну команду. Нападник турецького “Кайсеріспору” вже прибув до розташування національної команди.

Додамо, що 10-го жовтня на українців чекає спаринг із учасником Дивізіону А Ліги націй — Італією.