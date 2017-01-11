Двоє дітей загинули під час пожежі на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Херсонщині у Горностаївському районі під час пожежі загинуло двоє дітей, ще один чоловік отримав незначні опіки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Херсонській області.
Об 11:40 на номер Служби порятунку “101” у смт Горностаївка надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Хрещатій у селі Каїри.
На момент прибуття вогнеборців вогнем була охоплена одна з кімнат будинку на площі 12 кв. м.
О 12:14 пожежа була локалізована, а о 12:45 ліквідована.
Врезультаті пожежі загинули двоє дітей: хлопчик 2009 р.н. та дівчинка 2011 р.н. Їх дідусь 1954 р.н. отримав незначні опіки й від госпіталізації відмовився.
Наймовірніше, що пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. Всі обставини події встановлюються.