Двое детей погибли во время пожара в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Херсонской области в Горностаевском районе во время пожара погибли двое детей, еще один мужчина получил незначительные ожоги. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Херсонской области.
В 11:40 на номер Службы спасения "101" в пгт Горностаевка поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крещатой в селе Каиры.
На момент прибытия пожарных огнем была охвачена одна из комнат дома на площади 12 кв. м.
В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 ликвидирован.
В результате пожара погибли двое детей: мальчик 2009 г.р. и девочка 2011 г.р. Их дедушка 1954 г.р. получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.
Вероятнее всего, что пожар возник в результате детских шалостей с огнем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.