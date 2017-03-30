Двоє чоловіків влаштували стрілянину в сквері в Кропивницькому

Сьогодні, 30 березня, близько 4-ї години ранку, патрулюючи центральну частину міста, інспектори почули постріл. Приблизившись, побачили двох чоловіків, один з яких тримав в руках предмет, схожий на пістолет. Інцидент трапився в сквері, на вулиці Великій Перспективній.

Охоронці порядку оперативно затримали двох учасників інциденту та доправили їх до міського відділу поліції. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події.

Як повідомляв УНН, киянин влаштував стрілянину в столиці.