Двое мужчин устроили стрельбу в сквере в Кропивницком

Сегодня, 30 марта, около 4 часов утра, патрулируя центральную часть города, инспекторы услышали выстрел. Приблизившись, увидели двух мужчин, один из которых держал в руках предмет, похожий на пистолет. Инцидент произошел в сквере на улице Большой Перспективной.

Стражи порядка оперативно задержали двух участников инцидента и доставили их в городской отдел полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, киевлянин устроил стрельбу в столице.