Двое мужчин устроили стрельбу в сквере в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня утром в сквере в Кропивницкому произошла стрельба. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
Сегодня, 30 марта, около 4 часов утра, патрулируя центральную часть города, инспекторы услышали выстрел. Приблизившись, увидели двух мужчин, один из которых держал в руках предмет, похожий на пистолет. Инцидент произошел в сквере на улице Большой Перспективной.
Стражи порядка оперативно задержали двух участников инцидента и доставили их в городской отдел полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, киевлянин устроил стрельбу в столице.