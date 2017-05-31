Двоє бойовиків отримали поранення під час розвантаження боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Двоє бойовиків зазнали поранень 30 травня через порушення правил техніки безпеки під час розвантаження боєприпасів. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"30 травня ц.р. зазнали поранення військовослужбовці 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го АК через порушення правил техніки безпеки під час розвантаження боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, з одного зі складів зберігання зброї "1-го АК" викрадено автомати АК-74.
Як передавав УНН, бойовики самовільно заселяються в будинки людей, які виїхали із зони АТО.