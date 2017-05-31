Двое боевиков получили ранения во время разгрузки боеприпасов

"30 мая с.г. получили ранения военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, с одного из складов хранения оружия "1-го АК" похищено автоматы АК-74.

Как сообщал УНН, боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО.