Двое боевиков получили ранения во время разгрузки боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Двое боевиков получили ранения 30 мая из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"30 мая с.г. получили ранения военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК из-за нарушения правил техники безопасности во время разгрузки боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с одного из складов хранения оружия "1-го АК" похищено автоматы АК-74.
Как сообщал УНН, боевики самовольно заселяются в дома людей, которые выехали из зоны АТО.