Двосторонні переговори України і РФ по газу відбудуться 13 грудня – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У п’ятницю, 13 грудня відбудеться черговий раунд російсько-українських переговорів щодо газу, повідомило УНН джерело в дипломатичних колах.
Так, двостороння зустріч, як і минулого разу, відбудеться у Відні. Склад делегацій з обох сторін наразі не повідомляється.
Нагадаємо, попередні російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера, керівників НАК “Нафтогаз України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” відбулись у Відні 28 листопада.
Після переговорів у “Нафтогазі” повідомили, що на останньому раунді тристоронніх технічних консультацій по газу було узгоджено, що російська та українська сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмского арбітражу.