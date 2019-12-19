Двосторонні переговори України і РФ по газу тривають п‘яту годину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Двосторонні переговори між українською та російською делегаціями у Берліні тривають вже п’яту годину поспіль, передає УНН з посиланням на дипломатичне джерело.
Так, за інформацією джерела, переговори продовжуються, водночас іноді відбувається обговорення питань з представниками Єврокомісії.
Як повідомляв УНН, Росія і Україна почали в Берліні раунд двосторонніх консультацій розпочались близько 14:00 за київським часом.
Раніше в Берліні відбулася зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера, міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее. Також до зустрічі приєднався міністр енергетики РФ Олександр Новак. За інформацією ЗМІ, до переговорів також приєднався глава австрійської OMV (один з партнерів "Газпрому" за проектом будівництва "Північного потоку - 2") Райнер Зеле.
Також, колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович перед цим повідомив, що провів зустріч з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, написавши: "У самому розпалі! Двостороння зустріч з українським міністром енергетики Оржелем як частина сьогоднішнього дня".
Як інформував раніше УНН, сьогодні в Берліні мають відбутись тристоронні переговори України, Росії і ЄС щодо газу.