Дворова собака може не визнавати думку професора: журналіст розкритикувала слова Бриля про Голубовську

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“Я — ніхто, щоб сперечатися з медиками, але одне мушу таки сказати.

Зараз українські ковід-лікарі мають високий рівень суспільної довіри. І підрив цієї довіри може мати фатальні наслідки. В умовах постправди завтра будь-яка дворова собака скаже, що вона не визнає думку професора Голубовської лише на тій підставі, що Борис Бриль написав про неї „она несет то, что несет“. І цей нигілізм може дуже згубно скінчитися”, — написала Червакова на своїй сторінці у Facebook.

Вона також нагадала про те, що Голубовська інфекціоніст з 30-річним стажем.

“На адресу інфекціоністки з 30-річним стажем, авторки схваленої в ЄС української держпрограми лікування гепатиту С, співавторки українських ковід-протоколів понеслися звинувачення рівня „викладач-студент“: вона, мовляв, „не знає анатомії“, „призначає тромболітики замість антикоагулянтів“, і взагалі, розуміється на медицині „менше, ніж рядовий ізраїльський лікар“”, — написала Червакова та побажала аби її допис побачив Бриль.

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Раніше УНН писав про те, що Борис Бриль, який позиціонує себе як успішний ізраїльський лікар, згідно з відкритими даними, є співзасновником клініки на київській Троєщині, другим її засновником є громадянка України, що займається крім цього здачею авто в оренду. Цікаво, що вона ж подавала на реєстрацію в Україні торгових марок IMMUNE COV і Virlaza — препарат розробки ізраїльської компанії LIBI PHARM (в якій, ймовірно за щасливим збігом обставин, Борис Бриль працює головним клінічним дослідником).

Після публікації УНН, на сайті київської клініки були зроблені зміни, а сам Бриль почав писати, що не приймає пацієнтів в Україні, хоча в журналістів є підстави сумніватися в тому, що лікар не проводить онлайн-консультацій для українців.