Двомісячна дитина отруїлася нітратами на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. У Гощанську центральну районну лікарню потрапила двомісячна дитина з села Курозвани. В дитини діагностували отруєння нітратами, повідомили кореспонденту УНН у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.
У відомстві додали, що отруєння зумовило використання води з криниці для приготування дитячого харчування.
“Вміст нітратів у воді перевищений у 10 разів. Мама відразу зізналася, що харчову суміш розводила криничною водою. Нітрати могли потрапити через обробку полів агрохімікатами”, — зазначила начальник відділу лабораторного центру Марина Гоч.
Стан дитини вже не викликає загроз — немовля виписали з лікарні. Водночас, фахівці лабораторного центру відібрали проби води з чотирьох інших сусідніх з будинком потерпілих колодязів. Там виявили перевищення норм вмісту нітратів.
Нагадаємо, 3 березня в школі села Лудин Володимир-Волинського району невідомою хімічною речовиною отруїлося 20 дітей.