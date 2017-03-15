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Двомісячна дитина отруїлася нітратами на Рівненщині

Двомісячна дитина отруїлася нітратами на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. У Гощанську центральну районну лікарню потрапила двомісячна дитина з села Курозвани. В дитини діагностували отруєння нітратами, повідомили кореспонденту УНН у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві додали, що отруєння зумовило використання води з криниці для приготування дитячого харчування.

“Вміст нітратів у воді перевищений у 10 разів. Мама відразу зізналася, що харчову суміш розводила криничною водою. Нітрати могли потрапити через обробку полів агрохімікатами”, — зазначила начальник відділу лабораторного центру Марина Гоч.

Стан дитини вже не викликає загроз — немовля виписали з лікарні. Водночас, фахівці лабораторного центру відібрали проби води з чотирьох інших сусідніх з будинком потерпілих колодязів. Там виявили перевищення норм вмісту нітратів.

Нагадаємо, 3 березня в школі села Лудин Володимир-Волинського району невідомою хімічною речовиною отруїлося 20 дітей.

Українські Національні Новини

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