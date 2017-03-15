Двухмесячный ребенок отравился нитратами в Ровенской области

В ведомстве добавили, что отравление обусловило использование воды из колодца для приготовления детского питания.

"Содержание нитратов в воде превышено в 10 раз. Мама сразу призналась, что пищевую смесь разводила колодезной водой. Нитраты могли попасть через обработку полей агрохимикатами", - отметила начальник отдела лабораторного центра Марина Гоч.

Состояние ребенка уже не вызывает угроз - младенца выписали из больницы. В то же время, специалисты лабораторного центра отобрали пробы воды из четырех других соседних с домом пострадавших колодцев. Там обнаружили превышение норм содержания нитратов.

Напомним, 3 марта в школе села Лудин Владимир-Волынского района неизвестным химическим веществом отравились 20 детей.