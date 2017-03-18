Двома вертольотами до Дніпра доставили військових із зони АТО

“У Дніпро з двох секторів двома вертольотами евакуювали Сонечок і травмованих. Залізничним транспортом евакуйовані хворі,” — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої в зоні проведення АТО загинув український військовий.