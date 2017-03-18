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Двома вертольотами до Дніпра доставили військових із зони АТО

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 18 березня. УНН. До Дніпра доставили поранених, травмованих та хворих військових із зони АТО. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.

“У Дніпро з двох секторів двома вертольотами евакуювали Сонечок і травмованих. Залізничним транспортом евакуйовані хворі,” — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія проводить військові тренування на окупованих територіях - розвідка АТО

Як повідомляв УНН, внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої в зоні проведення АТО загинув український військовий.

Українські Національні Новини

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