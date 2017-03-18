Двумя вертолетами в Днепр доставили военных из зоны АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Днепр доставили раненых, травмированных и больных военных из зоны АТО. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
"В Днепр из двух секторов двумя вертолетами эвакуировали Солнышек и травмированных. Железнодорожным транспортом эвакуированы больные", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в зоне проведения АТО погиб украинский военный.