Двумя вертолетами в Днепр доставили военных из зоны АТО

"В Днепр из двух секторов двумя вертолетами эвакуировали Солнышек и травмированных. Железнодорожным транспортом эвакуированы больные", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в зоне проведения АТО погиб украинский военный.