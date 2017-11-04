Двома поєдинками стартуватиме 15 тур УПЛ

Матчем-відкриття туру стане гра середняків турнірної таблиці “Вереса” та “Зірки”. Зустріч розпочнеться о 14:00 у Львові.

“Верес” має серію нічиїх в чемпіонаті, яка становить 5 зустрічей. Востаннє рівненський колектив перемагав в УПЛ ще 16-го вересня (1:0 над “Ворсклою”). Проте безвиграшна серія не заважає “Народному клубу” перебувати у топ-6 — 5 рядок і 20 очок.

Натомість кропивницький колектив після 3-ї перемоги в Прем’єр-лізі у минулому турі (також над “Ворсклою” 1:0) спробує наблизитися до кращої шістки турніру.

Другий і завершальний матч суботи збере дві команди з низу таблиці, які минулого сезону боролися за євро кубки — на КСК “Ніка” місцева “Олександрія” змагатиметься з “Чорноморцем” (старт о 17:00).

В “Олександрії” всього одна перемога в чемпіонаті, натомість у “Чорноморця” на один виграш більше. Команда Шарана, до всіх труднощів, отримала ще одну: кілька футболістів основи (у тому числі капітан) пропускають зустріч із одеситами, які можуть цим скористатися. У відсторонених значаться — Запорожан, Пономар і Чеботаєв.

Нагадаємо, що “Динамо” має безвиграшну серію з п’яти баталій в УПЛ.