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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100176 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103134 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102682 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84724 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102901 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101741 просмотра

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Двумя поединками стартует 15 тур УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во Львове и Александрии пройдут две встречи, которые откроют программу 15-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Матчем открытия тура станет игра середняков турнирной таблицы “Вереса” и “Зирки”. Встреча начнется в 14:00 во Львове.

“Верес” имеет серию ничьих в чемпионате, которая составляет 5 встреч. Последний раз ровенский коллектив побеждал в УПЛ еще 16 сентября (1: 0 над “Ворсклой”). Однако безвыигрышная серия не мешает “Народному клубу” находиться в топ-6 — 5 строчку и 20 очков.

Зато кропивницкий коллектив после 3-й победы в Премьер-лиге в прошлом туре (также над “Ворсклой” 1: 0) попытается приблизиться к лучшей шестерки турнира.

Второй и заключительный матч субботы соберет две команды снизу таблицы, которые в прошлом сезоне боролись за еврокубки — на КСК “Ника” местная “Александрия” сразится с “Черноморцем” (старт в 17:00).

В “Александрии” всего одна победа в чемпионате, зато в “Черноморца” на один выигрыш больше. Команда Шарана, ко всем трудностям, получила еще одну: несколько футболистов основы (в том числе капитан) пропускают встречу с одесситами, которые могут этим воспользоваться.

Напомним, что “Динамо” имеет безвыигрышную серию из пяти баталий в УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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