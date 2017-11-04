Двумя поединками стартует 15 тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во Львове и Александрии пройдут две встречи, которые откроют программу 15-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чемпионата.
Матчем открытия тура станет игра середняков турнирной таблицы “Вереса” и “Зирки”. Встреча начнется в 14:00 во Львове.
“Верес” имеет серию ничьих в чемпионате, которая составляет 5 встреч. Последний раз ровенский коллектив побеждал в УПЛ еще 16 сентября (1: 0 над “Ворсклой”). Однако безвыигрышная серия не мешает “Народному клубу” находиться в топ-6 — 5 строчку и 20 очков.
Зато кропивницкий коллектив после 3-й победы в Премьер-лиге в прошлом туре (также над “Ворсклой” 1: 0) попытается приблизиться к лучшей шестерки турнира.
Второй и заключительный матч субботы соберет две команды снизу таблицы, которые в прошлом сезоне боролись за еврокубки — на КСК “Ника” местная “Александрия” сразится с “Черноморцем” (старт в 17:00).
В “Александрии” всего одна победа в чемпионате, зато в “Черноморца” на один выигрыш больше. Команда Шарана, ко всем трудностям, получила еще одну: несколько футболистов основы (в том числе капитан) пропускают встречу с одесситами, которые могут этим воспользоваться.
Напомним, что “Динамо” имеет безвыигрышную серию из пяти баталий в УПЛ.