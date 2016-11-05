Двома матчами продовжиться 14 тур Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні в рамках 14 туру українського футбольного чемпіонату Ліга Парі-Матч пройде два поєдинки, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Перший суботній матч “Зірка” — “Олімпік” стане новим випробуванням для тренерського штабу клубу з Кропивницького: із одного боку, “Зірку” відділяють вісім очок від зони вильоту, із другого — дев’ять залікових пунктів до єврокубкового п’ятого місця. Натомість команда Романа Санжара має 20 пунктів і розмістилася у верхній частині турнірної таблиці — саме на 5 місці.
Окрім того, в останніх 5 поєдинках “Зірка” зазнала 3 поразок, 1 нічиї та виграла лише одного разу — у “Ворскли” 2:0. Що стосується донеччан, то в “Олімпіка” 7 набраних пунктів в останніх 5 зустрічах.
“Карпати” — “Ворскла”. Поєдинок двох “зелено-білих” колективів уміщує цікаву закономірність: львів’яни мають невдалу домашню статистику (цього сезону тільки дві нічиї в шести іграх), натомість полтавці здобувають очки якраз на виїзді (варто згадати перемоги в Києві над “Динамо” та в Одесі над “Чорноморцем”).
Варто відзначити, що “Ворскла” не поступається “Карпатам” вже сім зустрічей поспіль.
Як повідомляв УНН, у першій грі 14-го туру “Сталь” в Луцьку перемогла “Волинь” 1:0.