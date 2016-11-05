Двумя матчами продолжится 14 тур Лиги Пари-Матч

Первый субботний матч "Звезда" - "Олимпик" станет новым испытанием для тренерского штаба клуба с Кропивницкого: с одной стороны, "Звезду" отделяют восемь очков от зоны вылета, с другой - девять зачетных пунктов до еврокубкового пятого места. Зато команда Романа Санжара имеет 20 пунктов и разместилась в верхней части турнирной таблицы - именно на 5 месте.

Кроме того, в последних 5 поединках "Звезда" потерпела 3 поражения, 1 ничью и выиграла лишь однажды - у "Ворсклы" 2:0. Что касается Донецка, то у "Олимпика" 7 набранных пунктов в последних 5 встречах.

"Карпаты" - "Ворскла". Поединок двух "зелено-белых" коллективов вмещает интересную закономерность: львовяне имеют неудачную домашнюю статистику (в этом сезоне только две ничьи в шести играх), зато полтавчане получают очки как раз на выезде (стоит вспомнить победы в Киеве над "Динамо" и в Одессе над "Черноморцем").

Стоит отметить, что "Ворскла" не уступает "Карпатам" уже семь встреч подряд.

Как сообщал УНН, в первой игре 14-го тура "Сталь" в Луцке победила "Волынь" 1:0.