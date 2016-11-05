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15 марта, 19:03 • 114141 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163601 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136184 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128801 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111938 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104952 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101063 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Двумя матчами продолжится 14 тур Лиги Пари-Матч

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня в рамках 14 тура украинского футбольного чемпионата Лига Пари-Матч пройдет два поединка, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Первый субботний матч "Звезда" - "Олимпик" станет новым испытанием для тренерского штаба клуба с Кропивницкого: с одной стороны, "Звезду" отделяют восемь очков от зоны вылета, с другой - девять зачетных пунктов до еврокубкового пятого места. Зато команда Романа Санжара имеет 20 пунктов и разместилась в верхней части турнирной таблицы - именно на 5 месте.

Кроме того, в последних 5 поединках "Звезда" потерпела 3 поражения, 1 ничью и выиграла лишь однажды - у "Ворсклы" 2:0. Что касается Донецка, то у "Олимпика" 7 набранных пунктов в последних 5 встречах.

"Карпаты" - "Ворскла". Поединок двух "зелено-белых" коллективов вмещает интересную закономерность: львовяне имеют неудачную домашнюю статистику (в этом сезоне только две ничьи в шести играх), зато полтавчане получают очки как раз на выезде (стоит вспомнить победы в Киеве над "Динамо" и в Одессе над "Черноморцем").

Стоит отметить, что "Ворскла" не уступает "Карпатам" уже семь встреч подряд.

Как сообщал УНН, в первой игре 14-го тура "Сталь" в Луцке победила "Волынь" 1:0.

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