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Двом постраждалим у стрілянині на Рівненщині оголосили про підозру в хуліганстві

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні поліцейські вручили підозру в хуліганстві двом чоловікам, які отримали поранення в стрілянині у селищі Старе Село на Рівненщині. Про це кореспонденту УНН повідомила представник відділу комунікації управління НП у Рівненській області Ольга Олійник.

За її словами, хлопців з сусіднього Березнівського району слідчі вважають ініціаторами конфлікту з місцевими жителями.

Водночас, проти селян, які затримали трьох нападників, поліція порушила провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозру поки нікому не оголошували.

У лікарні наразі перебувають ще двоє нападників: у одного поранення живота, а в іншого — передпліччя. Третього, наймолодшого учасника розборок, 19-річного хлопця відпустили з медзакладу.

Як повідомляв УНН, у неділю, 15 січня, у селищі Старе Село Рокитнівського району місцеві жителі затримали трьох нападників. Селяни заявили, що молодики хотіли пограбувати родину. Троє отримали вогнепальні поранення з мисливської рушниці та тілесні ушкодження.

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