Двом постраждалим у стрілянині на Рівненщині оголосили про підозру в хуліганстві
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні поліцейські вручили підозру в хуліганстві двом чоловікам, які отримали поранення в стрілянині у селищі Старе Село на Рівненщині. Про це кореспонденту УНН повідомила представник відділу комунікації управління НП у Рівненській області Ольга Олійник.
За її словами, хлопців з сусіднього Березнівського району слідчі вважають ініціаторами конфлікту з місцевими жителями.
Водночас, проти селян, які затримали трьох нападників, поліція порушила провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозру поки нікому не оголошували.
У лікарні наразі перебувають ще двоє нападників: у одного поранення живота, а в іншого — передпліччя. Третього, наймолодшого учасника розборок, 19-річного хлопця відпустили з медзакладу.
Як повідомляв УНН, у неділю, 15 січня, у селищі Старе Село Рокитнівського району місцеві жителі затримали трьох нападників. Селяни заявили, що молодики хотіли пограбувати родину. Троє отримали вогнепальні поранення з мисливської рушниці та тілесні ушкодження.