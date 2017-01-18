Двоим пострадавшим в стрельбе в Ровенской области объявили о подозрении в хулиганстве
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня полицейские вручили подозрение в хулиганстве двум мужчинам, которые получили ранения в перестрелке в поселке Старое Село в Ровенской области. Об этом корреспонденту УНН сообщила представитель отдела коммуникации управления НП в Ровенской области Ольга Олийник.
По ее словам, ребят из соседнего Березновского района следователи считают инициаторами конфликта с местными жителями.
В то же время, против селян, которые задержали трех нападавших, полиция возбудила производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Подозрение пока никому не объявляли.
В больнице сейчас находятся еще двое нападавших: у одного ранения живота, а у другого - предплечья. Третьего, самого молодого участника разборок, 19-летнего парня отпустили из медучреждения.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 15 января, в поселке Старое Село Рокитновского района местные жители задержали трех нападавших. Селяне заявили, что молодые люди хотели ограбить семью. Трое получили огнестрельные ранения из охотничьего ружья и телесные повреждения.