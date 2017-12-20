Двом екс-депутатам ВР Криму повідомили про підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Про підозру у вчиненні державної зради повідомлено двом колишнім депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру 2 колишнім депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними прокуратури, за їх безпосередньої участі незаконно прийнято низку постанов, результатом прийняття яких стало входження території Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації та подальшої окупації території півострову.
Нагадаємо, прокуратура АРК повідомила, що станом на грудень 2017 року оголошені в розшук 75 колишніх депутатів ВР АРК.